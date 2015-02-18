Der Spiegel: Обама вовлечен в войну Путина

В статье Себастьяна Фишера под названием «Обама вовлечен в войну Путина», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что все случилось так, как должно было. Два сенатора-республиканца Джон Маккейн и Линдси Грэм отреагировали быстро и ожидаемо на продолжающиеся, несмотря на перемирие, бои вокруг восточноукраинского города Дебальцево.

Во вторник они объявили, что уже давно пора поставлять Украине оборонительное оружие. Канцлера Германии и президента Франции, которые в Минске вели переговоры о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения от линии фронта, Маккейн и Грэм обвинили в мягкости по отношению к Владимиру Путину.

Впервые за семь десятилетий было узаконено «разделение суверенного государства в Европе». Еще и «при поддержке президента США». Непростительно держаться за «провальное соглашение о прекращении огня».

Неожиданно.

Но Маккейн и Грэм не представляют политику Америки по этому вопросу. Как правило, эти двое даже не высказывают мнение большинства собственной партии. Но их реакция показывает, что давление на Барака Обаму растет, от него требуют противопоставить Путину что-то большее, чем санкции. Они показывают, как Америка попадает в водоворот войны.

На самом деле, в этот вторник должен был начаться отвод тяжелого вооружения от линии фронта. Так было решено на переговорах в Минске. Вместо этого, во вторник утром сепаратисты пошли в наступление на окруженный в течение нескольких дней Дебальцево. Согласованный режим прекращения огня стал просто бумагой. США не участвовали в переговорах, но Барак Обама явно выразил поддержку Меркель.

Как долго еще сверхдержава может и будет оставаться в стороне?

Вечером такого разочаровывающего вторника вице-президент США Джо Байден звонил украинскому лидеру Петру Порошенко. Похоже, американцы все же пытаются ограничить нежелательные последствия, в конце концов, не сам президент совершал звонок. Тем не менее, после разговора в Белом доме сообщили, что Байден «решительно осудил» нарушение соглашения о прекращении огня. Виновники также были названы: «сепаратисты, которые действуют согласованно с российскими силами».

Вскоре после этого, попросил слова Джеффри Пайетт, посол США в Киеве. Путин, говорит Пайетт, - может остановить наступление сепаратистов на Дебальцево «одним телефонным звонком». Но он этого не делает. Более того, сепаратисты получили инструкции из Кремля; кроме того, есть «достоверная информация», что сейчас в боях задействованы также российские регулярные войска, сказал Пайетт СNN. У Путина, по-видимому, двойная стратегия: с одной стороны, дипломатические переговоры, с другой – создание фактов.

На самом деле, во вторник Совет Безопасности ООН по инициативе России призвал стороны к выполнению соглашения о прекращении огня. Это «мягко говоря, иронично», сказала американский представитель в ООН Саманта Пауэр.

С точки зрения США, ситуация выглядит так: сепаратистам Путина не удалось взять город Дебальцево до вступления в силу соглашения о прекращении огня в воскресенье, поэтому они просто продолжают попытки захватить его. Путин, тем временем, делает соблюдение прекращения огня в Дебальцево де-факто зависимым от сдачи украинских подразделений: «Украинские чиновники не должны препятствовать тому, чтобы их солдаты сложили оружие». Правительственные войска должны отступить, поскольку потери очень серьезные.

Что делать с уловками и обманом Путина? Меркель по телефону пыталась убедить главу Кремля, но, очевидно, не смогла. Государственный департамент США, тем временем, сообщает о российских колоннах со снабжением, которые направляются к сепаратистам. Что теперь?

В США, ясно одно, дебаты о поставках оружия будут снова набирать обороты. Вместе с Эштоном Картером, во вторник принял присягу новый министр обороны США, который уже выразил свои симпатии в вопросе военной помощи. То же самое относится к госсекретарю Джону Керри, а также вице-президенту Байдену. Обама, однако, кажется более сдержанным, он хочет избежать прямого американо-российского конфликта. Населению, похоже, чужда Украина: Согласно опросу Gallup, только 44 процента опрошенных видят в конфликте угрозу интересам США; террористов «исламского государства», напротив, - 84 процента считают опасными.

Белый дом опасается, что у Путина может получиться, перевести региональный конфликт в Украине в опосредованную войну. Путин уже пытался сделать это во вторник, когда утверждал, что США уже давно поставляет оружие Украине.

Это была бы опосредованная война, которую Америка, вероятно, могла бы проиграть. Украина «чрезвычайно важна для русских культурно и географически», а для США она не имеет «никакого существенного значения и не является союзником по договору», сказал Джереми Шапиро, эксперт Вашингтонского Института Брукингса. Так почему же США должны эскалировать ситуацию поставками оружия? Поставки оружия, на которые Путин всегда может отреагировать контрмерами.

Шапиро и другие предлагают вместо этого, провести переговоры с Путиным о новой европейской системе безопасности. И Западу, и России придется идти на компромиссы. И Украина, вероятно, не сможет долгое время мириться с влиянием России.

Это называется: Реальная политика.