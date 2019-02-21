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Американцы захотели продать штат Канаде за триллион долларов

10:27, 21 февраля 2019
Мир
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В США появилось предложение продать штат Монтана / фото David Dibert / pexels.com

Отмечается, что инициатором продажи является Ян Хаммонд, который предложил продать часть территории за $1 трлн. Об этом сообщает The New York Post.

«У нас слишком много долгов, а Монтана бесполезна», — говорится на странице петиции.

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Как уточняется, в настоящее время предложение «привлекло слишком много внимания», в его поддержку высказались более 12 тысяч американцев. Власти страны уже начали работать над мерами, которые запретят подобную продажу.

Ранее сообщалось, что государственный долг США достиг исторического рекорда в $22,012 трлн.

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Теги: #США#Канада