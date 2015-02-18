В Китае празднуют новый год (фоторепортаж)

08:34, 18 февраля 2015
Мир
2937 0

Сотни миллионов жителей Китая едут к своим семьям для празднования Китайского (Лунного) нового года. 

REUTERS

Эти поездки считаются самой масштабной в мире ежегодной миграцией людей, передает Би-би-си.

За 40 дней будет совершено около трех миллиардов пассажирских поездок, сообщает агентство Синьхуа.

Читайте такжеКитай встретил Новый год – в Пекине, Шанхае и Гонконге запустили фейерверкиВ честь Нового года китайцам предоставлены семь официально нерабочих дней - так называемая Золотая неделя, которая заканчивается 24 февраля.

Однако многие люди путешествуют как до, так и после каникул.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter