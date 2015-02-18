В Китае празднуют новый год (фоторепортаж)
08:34, 18 февраля 2015Мир
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Сотни миллионов жителей Китая едут к своим семьям для празднования Китайского (Лунного) нового года.
REUTERS
Эти поездки считаются самой масштабной в мире ежегодной миграцией людей, передает Би-би-си.
За 40 дней будет совершено около трех миллиардов пассажирских поездок, сообщает агентство Синьхуа.
Читайте такжеКитай встретил Новый год – в Пекине, Шанхае и Гонконге запустили фейерверкиВ честь Нового года китайцам предоставлены семь официально нерабочих дней - так называемая Золотая неделя, которая заканчивается 24 февраля.
Однако многие люди путешествуют как до, так и после каникул.
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