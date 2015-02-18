В Китае празднуют новый год (фоторепортаж)

Эти поездки считаются самой масштабной в мире ежегодной миграцией людей, передает Би-би-си.

За 40 дней будет совершено около трех миллиардов пассажирских поездок, сообщает агентство Синьхуа.

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Однако многие люди путешествуют как до, так и после каникул.