Politico: Грязные политические игры уничтожают Украину и Грузию не меньше, чем Россия

Внутренние политические распри создают нестабильность, которой пользуются внешние силы вроде Кремля.

Существует враг, который преследует постсоветские страны Восточной Европы, подрывая их правительства, атакуя экономику и сея нестабильность.

Это Россия? Нет. Не меньшей угрозой для таких стран, как Украина, Грузия и Молдова стало их собственное плохое управление и злоупотребления со стороны неформальной власти. И хоть эти слабые места делают страны более уязвимыми перед их более могущественным соседом, виновных в этом приходится искать дома. Об этом на страницах Politico пишет эксперт центра Carnegie Europe Томас де Вааль.

Он подчеркивает, что военная агрессия России остается главной угрозой для Украины. Наглый захват трех украинских судов вместе с экипажами в Азовском море в прошлом году – яркое тому доказательство. Однако, это не все, что угрожает стране.

Недавние события в Грузии также хороший пример. Военная помощь США, которая включала поставку противотанковых ракет Javelin, уменьшила страх Грузии, что Россия вот-вот снова решится на военную агрессию. Тбилиси уменьшил громкость своих требований принять его в НАТО. Очевидно, отношения между Россией и Грузией серьезно улучшились с 2008 года, когда после начала войны дипломатические отношения между странами были разорваны. Москва потеряла прямое влияние на Грузию, но заняла Абхазию и Южную Осетию.

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Сегодня самая большая проблема Грузии – это не угрозы из Москвы, а ее внутренняя грязная политическая игра, которая может уничтожить крупнейший инфраструктурный проект страны за много лет, а именно глубоководный порт в Анаклии на побережье Черного моря. Его открытие было запланировано на 2020 год. Проект должен был закрепить статус Грузии как важного транзитного маршрута между Востоком и Западом. Кавказская страна смогла бы принимать крупные танкеры и увеличить морской и железнодорожный поток. Проект привлек международных сторонников. Группа из четырех международных инвесторов вложила 600 миллионов долларов в завершение первой фазы строительства, а Еврокомиссия собиралась профинансировать второй этап, на котором были бы построены автомобильные и железнодорожные пути. Американский оператор SSA Marine of Seattle должен был управлять терминалом.

Но теперь будущее порта неопределено. Проект тесно связан с бывшим премьер-министром Георгием Квирикашвили, который ушел в отставку в прошлом году. Он в конфликте с другим экс-премьером Грузии Бидзиной Иванишвили, олигархом, который спонсирует правящую партию «Грузинской мечты». Банк TBC, который был ответственен за финансирование порта, погряз в деле об отмывании денег. Расследование считается политически мотивированным. Через него Иванишвили, который до сих пор контролирует новое правительство Грузии, пытается поквитаться с Квирикашвили. Кроме того, он и его бизнес-партнеры заинтересованы в открытии другого порта в Поти.

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Формально, действующее правительство Грузии поддерживает порт в Анаклии. Поэтому у проекта есть шансы пережить кризис. Собственно, он слишком важен, чтобы провалиться. Впрочем, неопределенность, созданная политической борьбой, уже создала нестабильность и открыла возможности перед аутсайдерами, которые хотят влиять на внутренние дела Грузии. А внешнеполитических врагов у Тбилиси хватает. Порт в Анаклии сделает страну серьезным конкурентом для других игроков в Черном море. Россия уже пытается выставить его как «секретный проект армии США».

Турции тоже вряд ли понравится грузинский проект, ведь он станет конкурентом для ее портов. Китай формально поддерживает его, но Тбилиси не разрешил китайским компаниям войти в структуру управления портом. Поэтому Пекин тоже недоволен. К сожалению, для Грузии такие драматические события – не новость. Неформальное правительство и склоки за кулисами долгое время были частью управления страной. Аналитик Ивлиан Хаиндрава пояснил, что во времена президентства Михеила Саакашвили, которого любят в некоторых кругах на Западе, в Грузии существовало «дневное правительство», которое вело переговоры с Европой и США, и «ночное правительство», которое принимало реальные решения.

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В Украине и Молдове проблемы с коррупцией и кумовством даже больше. Молдова, по мнению автора, особенно кажется «захваченной страной», где бизнес и политика слились. И значительная часть государственных институтов то и делают, что служат интересам могущественных людей, а не национальным интересам. И в Украине, и в Молдове в этом году пройдут выборы. И гражданам придется выбирать среди кандидатов с сомнительными послужными списками.

Бороться с агрессией России, особенно против Украины, очень важно. Но это лишь половина дела. Чем дольше эти давние внутренние проблемы будут существовать, тем дольше будут открыты двери для желающих саботировать суверенитет страны.