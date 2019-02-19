Нападение в центре Марселя: четыре человека получили ножевые ранения, нападающего застрелили

Неизвестный посреди улицы ранил ножом четырех человек. С собой у него также был пистолет.

В центре Марселя неизвестный ранил ножом четырех прохожих - нападающего ликвидировала полиция.

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Как сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции, нападение произошло во вторник после обеда.

Неизвестный посреди улицы ранил ножом четырех человек. С собой у него также был пистолет.

Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленник вытащил оружие и открыл огонь. Полиция была вынуждена стрелять в ответ. Нападающего застрелили.

Во время стрельбы ранения осколком в ногу получила третий человек. Об угрозе жизни двух других пострадавших ничего не известно. Один из потерпевших в тяжелом состоянии.

По словам источника, личность нападавшего пока не установили. Не известен и его мотив. Марсельская прокуратура начала расследование.