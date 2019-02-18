В Венесуэлу не пустили европейских депутатов

В МИД Венесуэлы назвали мотивы приезда депутатов «заговорщическими».

Правительство Венесуэлы в воскресенье, 17 февраля, не пустило в страну делегацию Европейского парламента.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Нас высылают из Венесуэлы. У нас забрали паспорта", - заявил представитель Европарламента Эстебан Гонсалес Понс.

Депутат добавил, что им не сообщили причины запрета на въезд.

По информации участника делегации, несколько членов Европейской народной партии намеревались встретиться с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Сам оппозиционер раскритиковал сложившуюся ситуацию и назвал главу Венесуэлы Николаса Мадуро "узурпатором", который повышает цену передачи власти.

В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутатам за несколько дней до поездки по дипломатическим каналам направили предупреждение о запрете въезда. Парламентариев с "заговорщическими мотивами" "настоятельно призвали воздержаться от поездки и избежать провокаций", написал Арреаса в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что вопрос признания Гуайдо лежит в компетенции стран-членов, а не Евросоюза как организации.

В то же время Италия заблокировала совместное заявление Европейского Союза о признании лидера оппозиции Венесуэлы, председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента.

Министерство иностранных дел Украины призвало руководителей политических сил Венесуэлы провести демократические выборы и предотвратить решение политического кризиса силовыми методами. В Украине признают Гуайдо как председателя единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи.