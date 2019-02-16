"Желтые жилеты" перекрыли Елисейские поля

Французская полиция уже переведена в особый режим службы.

Участники движения "желтых жилетов" собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям в преддверии 14-й по счету субботней манифестации.

Об этом передает 112.ua со ссылкой на Вfmtv.

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Участники протеста в Париже скандировали: "Эммануэль Макрон, мы придем за тобой к тебе".

Серьезных стычек с полицией пока не отмечено, но акция проходит под надзором усиленных подразделений жандармерии.

После трех месяцев еженедельных протестных действий "желтые жилеты" намерены продолжать выдвигать в субботу свои многосторонние требования, а также планируют проведение акций в воскресенье.

Напомним, что "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с 17 ноября 2018 года. Сначала они протестовали против роста цен и налогов, а впоследствии акция превратилась в выражение недовольства политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.