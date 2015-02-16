В Афинах митинговали около 18 тысяч человек (фоторепортаж)
08:39, 16 февраля 2015Мир
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Десятки тысяч человек вышли на митинг на центральную площадь Афин перед намеченным на понедельник заседанием Еврогруппы.
REUTERS
Активисты выражали поддержку линии нового правительства на прекращение мер жесткой экономии в Греции и пересмотр ее долга ЕС, сообщает Би-би-си.
Читайте такжеDer Spiegel: Греки оскорбили ЕвропуОколо двух тысяч человек вышли на улицы Парижа с похожими лозунгами , однако европейские СМИ утверждают, что в целом в ЕС идея пересмотра долга Греции не пользуется большой популярностью.
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