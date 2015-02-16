В Афинах митинговали около 18 тысяч человек (фоторепортаж)

Активисты выражали поддержку линии нового правительства на прекращение мер жесткой экономии в Греции и пересмотр ее долга ЕС, сообщает Би-би-си.

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