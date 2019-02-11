В США допустили возобновление "шатдауна"

И.о. главы аппарата Белого дома Майк Малвани заявил, что "снять "шатдаун" с повестки дня окончательно нельзя".

В Вашингтоне растет беспокойство о возобновлении "шатдауна", который был временно прекращен до 15 февраля.

Переговоры между Демократической и Республиканской партиями "пробуксовывают", заявил сенатор Ричард Шелби, один из основных переговорщиков от республиканцев в интервью телеканалу Fox News, передает dw.com.

Он выразил надежду на то, что договоренности будут достигнуты, но вместе с тем пояснил, что не уверен в этом.

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В свою очередь и.о. главы аппарата Белого дома Майк Малвани заявил, что "снять "шатдаун" с повестки дня окончательно нельзя".

"Президент по-настоящему верит, что мы столкнулись на границе с национальным кризисом безопасности и гуманитарным кризисом, и хочет с ним справиться", - отметил чиновник.

Сам президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил демократов в том, что они "предлагают выделить слишком мало денег на крайне необходимую стену на границе" с Мексикой.

I don’t think the Dems on the Border Committee are being allowed by their leaders to make a deal. They are offering very little money for the desperately needed Border Wall & now, out of the blue, want a cap on convicted violent felons to be held in detention! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2019

Нынешний "шатдаун" - частичная блокировка работы государственных учреждений США - начался 22 декабря 2018 года и продолжался 35 дней, став самым длительным в истории страны. 25 января сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США договорились прекратить "шатдаун" до 15 февраля.

Трамп требует заложить в бюджет 5,7 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Без этого президент США отказывается поддерживать проект бюджета. Демократы, имеющие большинство в Палате представителей американского Конгресса, не согласны со строительством стены.