В Пентагоне рассказали, когда все военные США покинут Сирию - СМИ

Значительная часть войск должна оставить Сирию в середине марта.

Министерство обороны США готовится вывести из Сирии всех американских военнослужащих до конца апреля этого года.

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Об этом сообщило в четверг, 7 февраля, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших членов администрации США, передает DW.com. По данным газеты, значительная часть войск должна оставить Сирию в середине марта. В Пентагоне объявить график вывода отказались.

В августе 2014 года международная коалиция под руководством США начала операцию против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИД) в Ираке. В сентябре того же года она нанесла первые удары по объектам ИГ в Сирии.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии и объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана. Вскоре после заявления Трампа министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгурк ушли в отставку.

В январе нынешнего года госсекретарь США Майк Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали выходить из Сирии. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.