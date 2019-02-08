На Евровидение от России поедет Сергей Лазарев

Лазарев уже выступал на Евровидении в 2016 году, заняв третье место.

Россию на конкурсе Евровидение-2019 будет представлять певец Сергей Лазарев.

Об этом сообщил представитель официального вещателя конкурса ВГТРК, сообщает Medusa.

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Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

Лазарев уже выступал на Евровидении в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Победу одержала украинcкая певица Джамала с композицией «1944». Второй оказалась Австралия.

Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора состоятся 9-го и 16 февраля, а финал – 23-го.