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На Евровидение от России поедет Сергей Лазарев

04:50, 08 февраля 2019
Мир
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Сергей Лазарев / REUTERS

Об этом сообщил представитель официального вещателя конкурса ВГТРК, сообщает Medusa.

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Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

Лазарев уже выступал на Евровидении в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Победу одержала украинcкая певица Джамала с композицией «1944». Второй оказалась Австралия.

Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора состоятся 9-го и 16 февраля, а финал – 23-го.

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Теги: #Евровидение