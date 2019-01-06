Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже

По его словам, «чрезмерная жестокость» коснулась Франции, а также ее стражей и символов.

Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций «желтых жилетов». Об этом политик написал в своем твиттере.

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По его словам, «чрезмерная жестокость» коснулась Франции, а также ее стражей и символов.

«Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора», — заявил Макрон.

Он добавил, что правосудие восторжествует, а также призвал каждого участника протестных акций взять себя в руки для начала диалога.