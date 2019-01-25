Трамп готовится ввести чрезвычайное положение на юге США - CNN

В таком случае в администрации Трампа могут собрать более 7 миллиардов долларов для возведения стены.

Белый дом готовит проект заявления для президента США Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения вдоль южной границы.

Об этом сообщает CNN.

Трамп допускает, что объявит чрезвычайное положение в стране и даст указание министерству обороны возвести пограничную стену, пока Конгресс и Белый дом добиваются соглашения, которое прекратило бы "шатдаун" правительства.

Читайте также"Шатдаун" в США: Трамп поставил ультиматум

"Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в Соединенные Штаты каждый день, является прямой угрозой безопасности нашей нации и вызывает чрезвычайное положение в стране", - говорится в проекте президентской декларации.

"Поэтому теперь я, Дональд Дж. Трамп, властью, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, в том числе Законом о национальных чрезвычайных ситуациях (50 USC 1601 и т. Д.), заявляю, что чрезвычайное положение действует на южной границе Соединенных Штатов", - цитирует телеканал проект документа.

Согласно предполагаемым вариантам, администрация может получить: 681 миллион долларов у Минфина из фонда конфискации, 3,6 млрд. долл. из военного строительства, 3 млрд. долларов из фондов гражданских строительных работ Пентагона и 200 млн. долл. из средства Министерства внутренней безопасности.

Если ЧП объявят, для строительства стены развернут Инженерный корпус армии США. Некоторые части стены будут построены на частной собственности и, следовательно, потребуют от администрации изъятия земли, что может привести к судебным искам.

Также сообщается, что в случае введения режима ЧП демократы, скорее всего, оспорят решение в суде. По их мнению, Трамп не может использовать чрезвычайное положение для освобождения средств налогоплательщиков на строительства пограничной стены.

Читайте такжеСенат США не принял два законопроекта Трампа по прекращению "шатдауна"

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался уступать многомиллиардной инициативой относительно построения стены на границе с Мексикой, чтобы остановить правительственный "шатдаун" в США. Трамп убежден, что тысячи людей, которые вынужденно прекратили работать через "шатдаун" в Соединенных Штатах, также хотят, чтобы стена была построена. Лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер заявил, что Трамп должен отказаться от стены – четко и просто", чтобы вывести правительство из "шатдауна".

Из-за споров между республиканцами и демократами по поводу требования президента США Дональда Трампа выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой принятия бюджета страны заблокированы. Пока дебаты относительно стены продолжаются, около 800 тысяч федеральных служащих не получают зарплату. Большая часть из них пошла на вынужденный неоплачиваемый отпуск.

Прекращение финансирования федеральных структур на Рождество привело к хаосу в конце 2018 года, который дополнился резким падением фондовых рынков, внутрипартийным обострением из-за увольнения министра обороны Джеймса Меттиса, выводом войск из Сирии, а также расследованием специального прокурора ФБР Роберта Мюллера.