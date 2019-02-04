В США число военных на границе с Мексикой увеличат в семь раз

Общее число действующих сил на границе увеличится примерно до 4350 военнослужащих.

Министерство обороны США решило направить дополнительно 3750 военнослужащих на юго-западный участок границы с Мексикой для поддержки сотрудников Погранично-таможенной службы США.

Об этом сообщает BBC.

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"Это позволит увеличить общее число действующих сил на границе примерно до 4350 военнослужащих", - сказал представитель Пентагона.

Из этого заявления следует, что численность военных на границе увеличится примерно в семь раз. дополнительные подразделения военных будут развернуты на границе на 90 дней. Помимо военнослужащих на границе разместят системы мобильного наблюдения, а также протянут 240 км колючей проволоки между пунктами досмотра.

Как сообщал УНИАН, Трамп ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой - с одобрением конгресса или без него.