Время пошло: победители "Оскара" будут иметь 90 секунд, чтобы произнести речь (видео)
12:44, 05 февраля 2019Мир
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На такой шаг американская киноакадемия пошла из-за нехватки времени: вся церемония должна длиться не более трех часов.
На ежегодном обеде для номинантов престижной кинопремии "Оскар" объявили, что победители будут иметь лишь 90 секунд, чтобы подняться на сцену и произнести речь.
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На такой шаг американская киноакадемия пошла из-за нехватки времени: вся церемония должна длиться не более трех часов, а номинаций в ней сейчас много.
Как сообщал УНИАН, что в этом году церемония «Оскар» впервые за 30 лет будет проходить без ведущего. Актер и комик Кевин Харт отказался проводить церемонию, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Причиной стал скандал, который разгорелся из-за его некорректных твиттов в сторону ЛГБТ-сообщества.
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