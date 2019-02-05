Время пошло: победители "Оскара" будут иметь 90 секунд, чтобы произнести речь (видео)

На такой шаг американская киноакадемия пошла из-за нехватки времени: вся церемония должна длиться не более трех часов.

На ежегодном обеде для номинантов престижной кинопремии "Оскар" объявили, что победители будут иметь лишь 90 секунд, чтобы подняться на сцену и произнести речь.

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На такой шаг американская киноакадемия пошла из-за нехватки времени: вся церемония должна длиться не более трех часов, а номинаций в ней сейчас много.

Как сообщал УНИАН, что в этом году церемония «Оскар» впервые за 30 лет будет проходить без ведущего. Актер и комик Кевин Харт отказался проводить церемонию, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Причиной стал скандал, который разгорелся из-за его некорректных твиттов в сторону ЛГБТ-сообщества.