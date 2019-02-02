Меркель объявила о закрытии своей страницы в Facebook (видео)

На страницу политика в настоящее время подписаны более 2,5 миллиона пользователей.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о закрытии своей страницы в Facebook.

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Она опубликовала видео о том, почему именно закрывает страницу в Facebook. Меркель объяснила, что не хочет больше поддерживать учетную запись, поскольку уже не является лидером «Христианско-демократического союза», пишет Громадське радио.

«Сегодня тот день, когда я хотела бы поблагодарить вас за всю вашу поддержку моей Facebook-страницы. Вы знаете, что я больше не возглавляю «Христианско-демократический союз», поэтому сейчас я закрываю свою Facebook-страницу», — заявила Меркель.

На страницу политика в настоящее время подписаны более 2,5 миллиона пользователей.

Меркель также сказала, что сообщит о своей деятельности на странице правительства Германии в Facebook и на своей странице в Instagram.