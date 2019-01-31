Таинственный российский самолет возвращается из Венесуэлы в Москву

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку на самолет 20 тонн золота Центробанком Венесуэлы.

Самолет российской чартерной авиакомпании Nordwind, который с неизвестными целями впервые прилетел в столицу Венесуэлы, возвращается в Москву.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково ожидается в 4:29 утра по московскому времени, передает Радио Свобода.

Ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота предположительно рейсом российской авиакомпании.

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По данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.

Сама авиакомпания подтвердила "Новой газете" выполнение рейса в Каракас. Утверждается, что на борту самолета не было пассажиров.

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.

Как сообщал УНИАН, в столицу Венесуэлы из Москвы в понедельник днем, 28 января, вылетел самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, специализирующейся на чартерных рейсах и не совершавшей ранее полетов в Венесуэлу. Пассажиров на борту самолета не было.