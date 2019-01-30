The Guardian: Ученые выяснили, почему ЛСД вызывает галлюцинации

Как оказалось, галлюцинации возникают потому, что специальный «цензор» начинает пропускать в участки мозга информацию, которую обычно он отфильтровывает.

Группа добровольцев, которые объедались наркотиками ради науки, помогла ученым выяснить, как именно ЛСД путает активность мозга, в результате чего появляется измененное состояние сознания.

Сканирование мозга людей «под кайфом» выявило, что химическое вещество наполняет некоторые участки головного мозга сигналами, которые обычно отфильтровываются, чтобы не возникало информационной перегрузки, пишет The Guardian.

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Наркотик позволяет большему количеству информации переходить от таламуса, который выполняет роль нейронного «цензора», в регион, который называют задней частью поясной извилины мозга. А оттуда она попадает в височные участки. Это нарушение внутренней коммуникации в мозге вызывает странные эффекты, о которых рассказывают люди под ЛСД: от ощущения блаженства и единения со вселенной до галлюцинаций и того, что ученые называют «растворением эго» - впечатления человека, что она распадается.

Для исследования ученые собрали группу из 25 здоровых добровольцев в лаборатории, чтобы провести сканирование мозга под воздействием ЛСД. В другой раз им предлагали плацебо. Участникам эксперимента показали медицинское оборудование заранее, чтобы они чувствовали себя комфортно во время исследований под воздействием наркотиков. Если бы работа сканера показалась участникам угрожающей, эксперимент ждал бы провал.

Ученые хотели проверить гипотезу, которая была выдвинута десять лет назад. Согласно с ней, под воздействием ЛСД таламус прекращает фильтровать информацию, которая ретранслируется на все участки мозга. И именно поэтому возникают странные впечатления.

«Мир вокруг нас не такой, каким мы его воспринимаем. Потому что таламус отфильтровывает все, что он считает нерелевантной информацией», - сказала исследователь из Университетского госпиталя психиатрии в Цюрихе Катрин Преллер.

«Мы не воспринимаем все, что поступает из мира, потому что это было бы перегрузкой информацией», - пояснила она.

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Сканирование мозга добровольцев под ЛСД показало, что гипотеза частично была правильной. Как оказалось, наркотик позволял большему количеству информации проходить через таламус к одним частям мозга и одновременно подавлял данные, предназначенные для других.

«Мы обнаружили, что модель в основном была правильной. Но процесс распределения информации в коре головного мозга под ЛСД оказался более специфичным, чем считалось», - сказала Преллер.