Rzeczpospolita: Западу нужна Украина, если он хочет победить в новой геополитической игре

В странах «Восточного партнерства», к которым относится Украина, продолжается острое геополитическое противостояние, и без тесного сотрудничества с ними Европа не сможет одержать победу.

Заместитель председателя Сейма Польши Рышард Терлецкий напомнил, что его страна всегда поддерживала расширение Евросоюза. Но теперь этот процесс сдвинуть места будет не просто. Старые модели интеграции больше не работают.

Как пишет Rzeczpospolita, он напомнил о том, что Черногория стала членом НАТО, но до присоединения к ЕС ей еще очень далеко. И остановка процесса расширения произошла не только из-за проблем в тех странах, которые хотят получить членство в организации, но и из-за проблем в странах-участницах.

«Этот год будет особенным: Украина весной будет выбирать президента, а осенью – парламент. В ЕС пройдут выборы Европарламента. Европейцы на много месяцев сосредоточат свое внимание на составе института, а не на внешней политике», - пояснил польский парламентарий.

Он добавил, что проблемы последних лет, такие как Brexit, миграционный кризис, нарушение европейских процессов, увеличили группу тех в ЕС, кто ставит под сомнение дальнейшее расширение. И динамика вряд ли изменится в 2019 году.

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В свою очередь, евродепутат от немецких «Зеленых» Ребекка Хармс напомнила, что в европейских соглашениях указано право присоединиться к союзу всех стран, которые выполнят соответствующие требования.

«В странах, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС, много внутренних проблем. Много шагов сделано вперед, но и не мало назад. Однако, процесс евроинтеграции Украины сейчас на более продвинутом уровне, чем два-три года назад. Надеюсь, что граждане Украины проголосуют за продолжение этого процесса. Не имею в виду никакого конкретного кандидата, а скорее направление изменений. Не верю, что украинцы могут вдруг проголосовать против пути, который они выбрали на Майдане», - сказала она.

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев подчеркнул, что в странах «Восточного партнерства» сейчас продолжается крупнейшая геополитическая битва наших времен. Если Запад хочет одержать в ней победу, он должен более активно действовать, чтобы помочь странам Восточной Европы.

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«Адекватное сотрудничество важнее, чем объявление о четкой перспективе членства. Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова уже давно объявили о своих намерениях, желая быть дальше от России и ближе к Западу. Но за это время у них стало только больше проблем. А Запад держит дистанцию и выдвигает все новые условия», - сказал Эфендиев.

Издание добавляет, что главный редактор Rzecspospolita Богуслав Хработа заметил, что в современном мире сотрудничество Украины и Польши может дать надежду другим странам в регионе.

«Это не вопрос привлекательности ЕС. Это глубокий реализм. Это шанс для нас в сегодняшней геополитической игре», - подчеркнул он.