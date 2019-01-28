Во Франции неизвестные напали на конвой и "отбили" заключенного, которого везли в суд

Согласно информации администрации тюрьмы, заключенному 27 лет, он отбывал наказание за вооруженное ограбление, совершенное в сентябре 2017 года.

Французская полиция ведет поиски преступника, отбывавшего наказание в тюрьме Безье и совершившего побег во время перевозки в здание Верховного суда, расположенного в городе Тараскон.

Читайте такжеВ Давосе автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского (видео)

Об этом сообщил телеканал BFM. По его сведениям, конвой, сопровождавший преступника, подвергся нападению в понедельник около 08:30 по парижскому времени, когда машина с заключенным прибыла к зданию суда. По данным прокуратуры, нападавших было трое, при себе у них было оружие. Атаковавшие совершили несколько выстрелов перед тем, как помогли преступнику бежать.

Согласно информации администрации тюрьмы, заключенному 27 лет, он отбывал наказание за вооруженное ограбление, совершенное в сентябре 2017 года. До этого он уже был известен полиции за кражу и участие в незаконном обороте наркотиков.