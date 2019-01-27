В Париже проходит первая манифестация движения «красные платки»

«Это призыв к молчаливому большинству, которое прячется дома в течение десяти недель», — заявил инициатор марша Лоран Сулье. Идея марша, как и движение «желтых жилетов», зародилась в социальных сетях.

В социальных сетях около десяти тысяч человек уже подтвердили свое участие, еще 27 тысяч поставили отметку «заинтересованы», пишет rfi .

В воскресенье, 27 января, в Париже, начался «Марш в защиту республиканских свобод». Участники марша собрались в 14 часов на площади Насьон. Организаторы марша заявляют, что цель мероприятия - «защита демократии и институтов страны» перед лицом насилия.

Лоран Сулье, инженер из Тулузы, создал в декабре 2018 года страницу под названием «СТОП. Уже достаточно!», когда понял, что движение «желтых жилетов» не идет на спад. По его словам, он бросил этот призыв, как «бросают бутылку в море».

«Я был шокирован насилием и непростительным поведением во время демонстраций желтых жилетов, а также угрозами в отношении выборных должностных лиц и журналистов», — сказал он.

Первоначально Лоран Сулье предполагал организовать марш в поддержку президента страны Эмманюэля Макрона 20 января. Однако по просьбе присоединившегося к инициативе движения «красных платков» марш был переименован и перенесен на 27 января. Это движение во многом разделяет претензии «желтых жилетов», но считает неприемлемыми их методы.

«Гнев был услышан, претензии были законными, но мы осуждаем форму, систематическое насилие, ненависть к выборным должностным лицам и журналистам. Сегодня мы больше не находимся в социальном споре», - заявил прессе Лоран Сулье.

Группа «красных платков» возникла в конце ноября. Выбранный ими символ пришел из Байонны, где ежегодно проводится праздник с забегами быков, участники которого повязывают вокруг шеи красный платок. Первоначально это был протест против блокады дорог в Воклюзе, в департаменте Приморские Альпы. Постепенно к движению примкнули жители других регионов страны.

В настоящее время в ассоциацию «красных платков» входит 38 тысяч человек. Его участники проводят кампанию за «восстановление общественного порядка и индивидуальных свобод». По словам L’Obs, страницу «красных платков» в фейсбуке ведет Тео Пулярд, работник пекарни в Кемпере, ныне вице-президент ассоциации. Именно он занимался административными процедурами при организации марша в Париже.

«Во Франции существует социальное неравенство, но оно разрешается путем диалога, а не путем насилия», - заявил в воскресенье утром Тео Пулярд каналу Europe 1.

Партия «Вперед, Республика» не принимает участия в марше, хотя отдельные ее члены заявили, что будут присутствовать на марше в качестве частных лиц. Группа «красных платков» также стремится отделить идею от марша от мероприятия в поддержку Эмманюэля Макрона.