Трамп намерен завершить шатдаун - СМИ
21:10, 25 января 2019Мир
464 0
По данным телеканала ABC, Трамп планирует сделать заявление по шатдауну в ближайшее время.
Трамп планирует объявить режим чрезвычайного положения, чтобы найти деньги на стену на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп намерен завершить шатдаун без выделения средств на строительство стены с Мексикой.
Читайте такжеТрамп готовится ввести чрезвычайное положение на юге США - CNN
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в конгрессе и Белом доме. Как отмечается, речь может идти о краткосрочном компромиссе. Один из источников рассказал, что работа правительства может быть восстановлена на три недели.
По данным телеканала, Трамп планирует сделать заявление по шатдауну в ближайшее время. Однако некоторые источники утверждают, что этот вопрос «еще не решен».
Ранее УНИАН сообщал, что Трамп поставил ультиматум по шатдауну.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Шатдаун в США