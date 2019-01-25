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Трамп намерен завершить шатдаун - СМИ

21:10, 25 января 2019
Мир
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Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в конгрессе и Белом доме. Как отмечается, речь может идти о краткосрочном компромиссе. Один из источников рассказал, что работа правительства может быть восстановлена на три недели.

По данным телеканала, Трамп планирует сделать заявление по шатдауну в ближайшее время. Однако некоторые источники утверждают, что этот вопрос «еще не решен».

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп поставил ультиматум по шатдауну.

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Новость в сюжете: Шатдаун в США
Теги: #Трамп#шатдаун в США