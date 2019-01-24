"Уничтожат, как собаку": политолог предрек Путину "очень ужасную" кончину

Политолог считает, что Путин сам себя ведет к преждевременной кончине.

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не доживет до суда, поскольку его уничтожат еще до того.

Такое мнение выразил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в чате на Главреде.

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"Путин вряд ли доживет до того момента, когда над ним будет суд. Сегодня он совершает такие преступления против людей (достаточно взглянуть лишь на пример украинских моряков, над которыми он лично издевается, а также десятки других политических заключенных, посаженных в российские тюрьмы), что я думаю так: скоро ему отольются эти слезы. У Путина будет очень тяжелая судьба. Он сам себя ведет к преждевременной кончине", - считает Соскин.

Эксперт прогнозирует, что кончина российского президента будет "ужасной".

"Путин точно не будет на скамье подсудимых. Его кончина будет совершенно другой - очень ужасной. Его уничтожат, как собаку. Если он и дальше себя так будет вести, может случиться и так, что куски его тела будут таскать по Красной площади, как куски падали. Слишком много крови на нем, слишком", - отметил он.

Соскин убежден, что рано или поздно "Мавзолей, все гробы и урны с прахом, которые лежат на Красной площади или вмурованы в кремлевскую стену, будут сожжены прямо там, на площади": "В том числе и мумия Ульянова-Бланка, бандита под именем Ленин".