Токио предлагает включить в договор с Россией по Курилам гарантии безопасности - журналист

Японцы пытаются успокоить Москву, которая заявляет, что на островах Южных Курил в случае их теоретической передачи соседям могут появиться американские военные объекты.

Токио предлагает включить в мирный договор с Россией статью о гарантиях безопасности - что-то вроде взаимного отказа от враждебной военной политики и враждебных военных действий.

Об этом пишет российский публицист и политолог-востоковед Василий Головнин в своем Facebook.

"Тем самым японцы пытаются успокоить Москву, которая заявляет, что на островах Южных Курил в случае их теоретической передачи соседям могут появиться американские военные объекты. Чем-то ностальгически все это напоминает советско-японский пакт о нейтралитете Молотова и Мацуоки от апреля 1941 года", - пишет Головнин.

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Также он считает, что такой статьи в договоре "на сей раз будет маловато".

"Не исключено, что Токио предложат дать отдельные письменные гарантии того, что американцев на островах не будет. И возможно, более того - что Япония больше не будет состоять в союзах, ориентированных против РФ. И это может создать новые очень интересные ситуации",- считает автор.