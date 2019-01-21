Социолог объяснил, откуда у россиян мания величия

Такой психоз всегда наступает, когда начинается война, подчеркнул эксперт.

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман объяснил, каким образом величие, последовавшее после вставания с колен, стало таким привлекательным для большинства россиян.

"Как человек, который с 90-х годов постоянно читает отчеты о социологических исследованиях, могу сказать, что эта страсть к величию, возрождению империи, державе, патриотизму в качестве приоритетов в 90-е и 2000-е годы очень уступала элементарным человеческим социальным и бытовым потребностям. Речь идет о потребностях в нормальном уровне жизни, хорошей зарплате, качественной медицине, хорошем образовании, нормальном жилье и пр.", – рассказал он. Об этом сообщает "Главред".

По его словам, "россияне – не какие-то долбанутые патриоты, которые готовы были ради величия империи "затянуть пояса" и пойти в бой". Но в 2014 году власти провели довольно мощную политтехнологическую операцию – раскрутили по телевидению варварскую аннексию Крым, создали образ врага из Украины, накачали ура-патриотический психоз.

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"Такой психоз всегда наступает, когда начинается война. Так было и раньше, например, во время Первой мировой войны. Когда началась та война, ура-патриотический психоз был во всех странах и городах: в Берлине, Петербурге, Париже, Лондоне толпы людей кричали "Родина или смерть!" и шли вербоваться в армию. Но потом этот психоз обернулся полной противоположностью, и через три года после 1914-го, то есть в 1917 году, люди бросали все, шинели и винтовки, и бежали, им было наплевать уже, захватят их немцы или нет – было не до этого", – напомнил социолог.

В 2014 году, как раз через сто лет, в России вновь накачали этот ура-патриотический психоз. У людей было ощущение войны. Был создан образ врага, отметил Эйдман.

"А сейчас все это начинает слабеть, и люди начали возвращаться к своим элементарным и естественным потребностям, к тому, чего они хотят: хорошо жить в материальном плане, качественно лечиться, чтобы их дети получали хорошее образование, чтобы были хорошие квартиры и т.д. Для россиян это в тысячу раз важнее, чем все эти громкие слова о державе и родине", – констатировал эксперт.