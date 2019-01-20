Тысячи греков вышли на акции протеста из-за соглашения с Македонией

17 июня прошлого года Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия этой бывшей югославской республики.

Тысячи греков собрались на улицах Афин в воскресенье, чтобы выразить протест против соглашения об изменении названия Республики Македония, заключенного 17 июня 2018 года между Грецией и Македонией.

Как сообщает агентство Bloomberg, греки считают, что название Македония следует использовать только для обозначения северного региона своей страны с таким названием - место рождения Александра Македонского, и рассматривают любое использование как попытку украсть их культурное наследие.

Правительство Греции 19 января направило соглашение на ратификацию в парламент, и теперь премьер-министру Греции Алексису Ципрасу необходимо получить поддержку большинства членов парламента.

Гражданские группы активизировали кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше демонстрантов на площадь Синтагма на акцию протеста, передает Европравда со ссылкой на Ekathimerini.

Местные власти, церкви и монастыри арендовали десятки автобусов в регионах, чтобы привезти людей со всей страны в столицу.

Организаторы заявили, что ожидают большей явки, чем в феврале прошлого года. Тогда полиция заявила, что на протест вышли 140 000 человек, а организаторы заявили, что было в 10 раз больше.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня 2018 года Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики. Согласно договору, страна получит новое название Республика Северная Македония, что открывает для Скопье путь для вступления в НАТО и ЕС.

30 сентября в Македонии был проведен референдум, на который был вынесен вопрос: «Одобряете ли вы членство в Европейском Союзе и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Греческой республикой?».

Справка УНИАН. Спор между Скопье и Афинами начался в 1991 году, когда Македония мирно отошла от Югославии, объявив свою независимость под названием Республика Македония. Греция выразила возражения против названия Македония, опасаясь территориальных претензий к ее одноименному региону. Из-за возражений Греции Македония была принята в ООН с предварительным названием - бывшая Югославская Республика Македония. Также в связи с этим конфликтом Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО.

После 27-летнего спора, 12 июня 2018 года, премьер-министр Республики Македония Зоран Заев и премьер-министр Греческой республики Ципрас достигли соглашения о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. Согласно законодательству Македонии, для принятия решения необходимо участие в референдуме не менее 50% граждан, имеющих право голоса.