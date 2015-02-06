Путин, Меркель и Олланд после ужина возобновили переговоры
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель продолжают переговоры в Кремле.
Беседа лидеров продолжается уже четыре часа с перерывом на ужин, пишет ТСН со ссылкой на ТАСС.
После первых полутора часов переговоров, которые лидеры провели тет-а-тет, без участия помощников и без присутствия журналистов, Путин, Олланд и Меркель вышли к журналистам.
Они не сделали заявлений, позволили фотографам сделать несколько фото. Затем беседа продолжилась без присутствия прессы.
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Переговоры идут в представительском кабинете первого корпуса Кремля.
Европейские лидеры прибыли в Москву сегодня, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации в Украине.
Накануне Меркель и Олланд нанесли краткий визит в Киев, где встретились с президентом Петром Порошенко.