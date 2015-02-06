СМИ: главы МИД Германии и РФ могут обсудить в Мюнхене ситуацию в Украине

Об этом сообщил ТАСС информированный диписточник. "Такая встреча может состояться 7 февраля во второй половине дня", - сказал собеседник.

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По его словам, центральной темой станет ситуация в Украине и вопросы европейской безопасности.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля президент Петр Порошенко выступит на 51-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 6 по 8 февраля.