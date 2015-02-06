СМИ: главы МИД Германии и РФ могут обсудить в Мюнхене ситуацию в Украине
19:37, 06 февраля 2015Мир
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На Мюнхенской конференции по безопасности планируется двусторонняя встреча министров инстранных дел Германии и РФ Франка- Вальтера Штайнмайера и Сергея Лаврова.
Reuters
Об этом сообщил ТАСС информированный диписточник. "Такая встреча может состояться 7 февраля во второй половине дня", - сказал собеседник.
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По его словам, центральной темой станет ситуация в Украине и вопросы европейской безопасности.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля президент Петр Порошенко выступит на 51-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 6 по 8 февраля.
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