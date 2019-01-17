Адвокат Трампа допустил возможность существования заговора с Россией во время выборов

Но он заверил, что сам американский президент непричастен.

Личный адвокат президента США Руди Джулиани настоял, что «никогда не говорил, что не было никакого сговора» между избирательной командой Дональда Трампа и Россией. По его словам, он лишь настаивал на непричастности самого американского лидера.

При этом, бывший мэр Нью-Йорка добавил, что ничего не знает о работе членов избирательной кампании на Кремль, пишет The Guardian.

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«Я никогда не говорил, что не было сговора между кампанией или людьми из кампании. Я лишь говорил о президенте США», - сказал Джулиани в эфире CNN.

При этом он добавил, что если какой-то сговор между командой Трампа и Россией и был, «то это произошло очень давно».

«Но нет ни одного доказательства, что президент США совершил единственное возможное в этой ситуации преступление и сговорился с россиянами, чтобы взломать системы Демократической партии», - сказал он, напомнив, как перед президентскими выборами 2016 года хакеры похитили и опубликовали тысячи писем Хиллари Клинтон, а также других видных демократов.