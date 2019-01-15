В столице Кении боевики напали на отель, есть погибшие (видео)

Полиция заявила о теракте.

В столице Кении Найроби на отель DusitD2 Hotel и ресторан при этом отеле Secret Garden неизвестные совершили нападение, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Как сообщается, сначала в гостиничном комплексе произошел взрыв, а затем началась стрельба. По предварительным данным, погибли не менее пяти человек, количество пострадавших неизвестно, пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Полиция Кении расценивает произошедшее как теракт.

Напомним, летом 2018 года в результате детонации самодельного взрывного устройства, которое заложили боевики Сомали, на востоке Кении погибли восемь полицейских.