В США высмеяли скандал о работе Трампа на Россию: товарищ Трампский давно заигрывает с Путиным под столом

Скандальная информация о тайном расследовании ФБР против президента стала предметом для насмешек на американском телевидении.

Новости о том, что ФБР проверяли, правда ли Дональд Трамп тайный агент Кремля, вызвали не только беспокойство американцев, но и стали поводом для насмешек.

Ведущий популярного в США телешоу The Late Show with Stephen Colbert пошутил, что ничего тайного в работе американского президента на Кремль нет. И вообще, Трамп и Владимир Путин уже несколько лет «заигрывают друг с другом под столом».

«В ФБР также попытались проверить, сознательно ли Трамп работал на Россию, или же неумышленно попал под влияние Москвы. Окей, а это уже кое-что из папки с анекдотами. Наш президент возможно не шпионил для России, а был ее безвольной марионеткой. И мы узнаем об этом сегодня в нашем игровом шоу «Злой или глупый». Добро пожаловать на передачу «Злой или глупый»! В любом случае Америка выиграет уничтожения НАТО, конец западной демократии в нынешнем виде и пожизненную доставку влияния России плюс стол со стульями от Broyhill», - шутил Стивен Колбер.

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Он также обратил внимание на информацию the Washington Post о том, что Трамп, оказывается, скрыл от собственной же команды информацию о всех своих разговорах с Путиным за два года.

«Из-за того, что Трамп не рассказал своим же людям о том, что он сказал Путину, им пришлось читать отчеты разведуправлений США, которые отслеживали реакцию в Кремле. Окей, народ, у нас тут записки Кремля. Теперь надо только выяснить, кто этот «золотой агент Придурок». А еще что это за операция под названием «Самое легкое, что нам приходилось делать"», - смеялся ведущий шоу.

Когда журналисты начали спрашивать прямо американского президента о том, не работает ли он на Россию, Трамп начал увиливать и говорить только о том, что его такие вопросы оскорбляют.

«А не пробовал просто ответить: «No»? Или хотя бы по-русски «Нет»?», - предложил Колбер.

Смотрите этот эпизод The Late Show with Stephen Colbert с переводом УНИАН на украинском языке.