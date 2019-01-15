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Пентагон будет контролировать границу с Мексикой до сентября

10:46, 15 января 2019
Мир
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Трамп отдал приказ о развертывании войск на границе в октябре \ фото УНИАН

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил пребывание войск на границе в ответ на запрос Министерства внутренней безопасности.

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Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает Голос Америки. На границе сейчас находится 2350 военнослужащих.

Развертывание вооруженных сил на американо-мексиканской границе до конца января было одобрено бывшим министром обороны Джимом Мэттисом.

Президент Дональд Трамп отдал приказ о развертывании войск на границе в октябре, незадолго до ноябрьских выборов в Конгресс,в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией.

Критики, в том числе демократы в Конгрессе, а также некоторые ветераны вооруженных сил США, считают размещение войск на границе политическим трюком.

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Теги: #США#граница#Мексика