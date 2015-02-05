Войска НАТО защищают только собственных союзников - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что войска Альянса защищают только собственных союзников – страны - члены НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, на пресс-конференции он ответил на вопрос, где "красный предел" для того, чтобы силы НАТО приняли участие в разрешении конфликта на территории Украины.

"Главная ответственность НАТО - это защищать и охранять наших собственных союзников от каких-либо угроз. И это наши бескомпромиссные обязательства. Мы защищаем всех союзников от каких-либо атак", - заявил Столтенберг.

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Он объяснил, что именно это причина того, что НАТО сейчас развивает собственные силы, почему НАТО создает новые силы быстрого реагирования и новые подразделения командования и контроля у восточных союзников, чтобы "гарантировать, что мы можем это делать также и в будущем"

"НАТО поддерживает Украину, мы оказываем сильную политическую и практическую поддержку. Мы будем продолжать это делать", - добавил Столтенберг.