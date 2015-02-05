США ожидают от России вывода войск из Украины и освобождения всех заложников - Керри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Государственный секретарь США Джон Керри на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Керри объяснил, что, по его мнению, очень просто сесть за стол переговоров. По его словам, этому должно способствовать прекращение Россией военной поддержки сепаратистов. Таким образом, Госсекретарь подчеркнул, что только после этих действий стороны могут начать переговоры об установлении мира на востоке Украины.

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“Потому для того, чтобы этот конфликт был урегулирован, определенные шаги должны быть предприняты... В первую очередь, нужно принять немедленные меры, чтобы этот режим прекращения огня был зафиксирован не просто на бумаге, а реализован четкими шагами, а именно нужно отвести тяжелое вооружение от линии разграничения, а также от границы на то расстояние, чтобы никакие виды артиллерии или другого вооружения не могли наносить вред гражданским лицам”, - подчеркнул Керри, отметив, что это должно быть первым начальным шагом для мирного урегулирования.

Керри вторым приоритетом назвал вывод российских войск с территории Украины. “Выведите войска и тяжелое вооружение с территории Украины, выведите иностранные формирования и другую военную технику из Украины, что должно привести к третьему шагу, а именно - возобновлению контроля Украины над своей государственной границей”, - подчеркнул Керри. В этой связи он объяснил, что граница должна быть закрыта, чтобы с территории России больше никогда войска и тяжелая техника не попадали на территорию Украины.

Отдельно Керри отметил, что “обе стороны должны освободить всех заложников, которые на данный момент находятся в плену”.

Ранее УНИАН сообщал, что государственный секретарь США Джон Керри сегодня в Киеве в рамках совместного заявления с президентом Петром Порошенко сказал, что Россия должна выполнить минские договоренности и прекратить агрессию против Украины.