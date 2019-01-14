В Иране Boeing 707 упал на жилой район: много жертв (видео)
09:24, 14 января 2019Мир
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На борту самолета находились десять человек.
Самолет не смог сесть в пределах полосы / фото ar.farsnews.com
В окрестностях иранской столицы Тегерана разбился грузовой Boeing 707, который летел из кыргызского Бишкека.
Об этом сообщает Fars News Agency.
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Самолет разбился при посадке в аэропорту Фатх в городе Карадж. Отмечается, что он не смог сесть в пределах полосы.
По данным издания Press TV, самолет был грузовым и на борту находились десять человек.
Причина авиакатастрофы неизвестна.
фото ar.farsnews.com
Как сообщал УНИАН, в декабре в американском штате Джорджия в городе Атланта небольшой самолет Cessna 560 упал на футбольное поле.
Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw— Press TV (@PressTV) January 14, 2019
Footage shows the site of cargo plane crash near #Iran's Fath Airport pic.twitter.com/D8m1bbg4qA— Press TV (@PressTV) January 14, 2019
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