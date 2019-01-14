В Иране Boeing 707 упал на жилой район: много жертв (видео)

На борту самолета находились десять человек.

В окрестностях иранской столицы Тегерана разбился грузовой Boeing 707, который летел из кыргызского Бишкека.

Об этом сообщает Fars News Agency.

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Самолет разбился при посадке в аэропорту Фатх в городе Карадж. Отмечается, что он не смог сесть в пределах полосы.

По данным издания Press TV, самолет был грузовым и на борту находились десять человек.

Причина авиакатастрофы неизвестна.

Как сообщал УНИАН, в декабре в американском штате Джорджия в городе Атланта небольшой самолет Cessna 560 упал на футбольное поле.

Video shows the immediate aftermath of plane crash near #Iran's Karaj pic.twitter.com/nHNChTPHOw — Press TV (@PressTV) January 14, 2019