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В Иране Boeing 707 упал на жилой район: много жертв (видео)

09:24, 14 января 2019
Мир
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Самолет не смог сесть в пределах полосы / фото ar.farsnews.com

Об этом сообщает Fars News Agency.

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Самолет разбился при посадке в аэропорту Фатх в городе Карадж. Отмечается, что он не смог сесть в пределах полосы.

По данным издания Press TV, самолет был грузовым и на борту находились десять человек.

Причина авиакатастрофы неизвестна.

фото ar.farsnews.com

Как сообщал УНИАН, в декабре в американском штате Джорджия в городе Атланта небольшой самолет Cessna 560 упал на футбольное поле.

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Теги: #авиакатастрофа#Иран