В Греции запретили митинговать во время визита Меркель в Афины
Греческие власти запретили демонстрации во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на APnews.
Меркель прибывает в Афины во второй половине дня в четверг для встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом и другими чиновниками.
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На время визита, который завершается во второй половине дня пятницы, полиция развернула в Афинах 2 тысячи офицеров, вертолет и беспилотники.
В течение этого периода запрещены марши и собрания групп людей в большей части центра Афин, а также в пригородах.
В запретную для демонстраций зону вошли Афинский международный аэропорт, район, в котором во время визита будет проживать Меркель, северные районы Афин, где в пятницу канцлер Германии собирается посетить резиденцию немецкого посла.
Германия была одним из крупнейших кредиторов Греции в рамках программ помощи во время финансового кризиса, вместе с тем Берлин активно оказывал давление на Афины с целью внедрения мер жесткой экономии.