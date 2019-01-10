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В Греции запретили митинговать во время визита Меркель в Афины

15:09, 10 января 2019
Мир
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Меркель прибывает в Афины во второй половине дня / фото УНИАН

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на APnews.

Меркель прибывает в Афины во второй половине дня в четверг для встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом и другими чиновниками.

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На время визита, который завершается во второй половине дня пятницы, полиция развернула в Афинах 2 тысячи офицеров, вертолет и беспилотники.

В течение этого периода запрещены марши и собрания групп людей в большей части центра Афин, а также в пригородах.

В запретную для демонстраций зону вошли Афинский международный аэропорт, район, в котором во время визита будет проживать Меркель, северные районы Афин, где в пятницу канцлер Германии собирается посетить резиденцию немецкого посла.

Германия была одним из крупнейших кредиторов Греции в рамках программ помощи во время финансового кризиса, вместе с тем Берлин активно оказывал давление на Афины с целью внедрения мер жесткой экономии.

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Теги: #Греция#Ангела Меркель#протесты в Греции