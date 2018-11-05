Wall Street Journal: Германия без Меркель не будет мягче к России

Поведение немецкого канцлера определяло не столько ее личное видение, как политическая культура в стране.

Дни Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, вероятно, уже сочтены. Но многие ее политических подходов в Европе и более широком мире закрепили поддержку политической системы на основе консенсуса.

Решение Меркель уйти с поста руководителя своей партии, оставаясь еще на некоторое время лидером правительства, заставляет многих политиков и исследователей гадать, как Германия будет действовать после того, как нынешнего канцлера не станет.

С поля внимания взглядов на одного из наиболее постоянных лидеров в ЕС часто выпадает одна деталь. Позиция Берлина в отношении главных вопросов, таких как экспансионизм России, кредитные проблемы Греции и поддержка союза с США, больше отражает немецкие интересы и политическую культуру, чем то, кто сейчас занимает пост канцлера.

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Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что такой порядок поддерживается в большинстве основанных на согласии демократиях. Но Германия – это особый случай, ведь здесь политический порядок после Второй мировой войны был разработан при поддержке США так, чтобы не позволить одному человеку доминировать в стране снова. Это в двойной степени свойственно периоду работы Меркель, которая с 2005 года пыталась маневрировать посредине между разными политическими настроениями в Германии. Критики часто называли ее больше администратором, чем лидером. Даже поклонники не всегда готовы назвать ее «дальновидной».

Личный отпечаток Меркель на некоторых вопросах, в частности на решении Берлина не закрывать границы для мигрантов в 2015 году, помог разжечь политическое недовольство, которое подорвало ее авторитет. Но последствия от этого эпизода проливают свет на то, как редко канцлер бросала вызов политическому истеблишменту. Ни один из ее вероятных преемников не собирается делать то же самое.

«История немецкой внешней политики одна из наиболее впечатляющих черт периода после Второй мировой войны. В ее основе лежит сообщество НАТО и ЕС, которая обеспечивает безопасность и легитимность стране с кошмарной историей», - отметил политолог Стэндфордского университета и издатель газеты Die Zeit Йозеф Йоффе.

По его мнению, кто бы не стал канцлером, Берлин будет оставаться союзником Вашингтона и при этом выдвигать еще более жесткие требования относительно обороны и экономики. Германия всегда выберет европейское единство, даже если спасение евро дорого ей обойдется. И Германия будет пытаться сдержать российский экспансионизм, даже несмотря на свое желание иметь дружеские отношения с Москвой.

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Долговой кризис в еврозоне вспыхнула как раз на пике работы Меркель. Немецкий канцлер сыграла центральную роль в заключении соглашений о списании долгов и закрепила за собой лидерство в западной европейской политике. Но большинство экспертов считают, что любой немецкий канцлер сделал бы в общем то же самое: сохранил бы еврозону, но при этом минимизировал бы финансовые потери для Берлина, введя жесткие условия для выдачи займов подорванным экономикам.

«В кризисе с евро у нее не было много пространства для того, чтобы поступить иначе», - убежден исследователь немецкой внешней политики Американского фонда Маршалла в Германии Улрих Шпек.

Осторожность Меркель относительно предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном усиления управления в еврозоне также отражает нежелание немецкого истеблишмента брать на себя дополнительные финансовые риски ради Европы. Традиционно даже на переговорах с французским союзником и финансовыми консерваторами дома она пыталась найти золотую середину. Как и все ее предшественники после Второй мировой войны, Меркель пыталась сохранить союз своей страны с США несмотря на то, что немецкое общественное мнение весьма скептичено настроено. А ее личные отношения с нынешним американским президентом тоже нельзя назвать выдающимися.

«Здесь сильно играет немецкая система. Но были и особые случаи, когда она принимала решение самостоятельно и вопреки советам коллег», - отметил директор Института международных дел и безопасности Фолькер Пертес.

Он отметил, что таким исключением было решение Меркель закрыть немецкие атомные реакторы раньше, чем было запланировано. Оно было в значительной мере продиктовано обеспокоенностью в стране. А последствия от этого шага Берлина до сих пор ощутимы на международной арене, в частности, потому что Германии приходится идти на усиление своей зависимости от газа из России.

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Отношения с Владимиром Путиным – это та сфера, где личный опыт Меркель оказался важным для определения немецких и европейских интересов. На протяжении последних 20 лет Германия вместе с США были главными спонсорами порядка, который установился после Холодной войны и был нацелен ограничить нежелательное российское влияние в Центральной и Восточной Европе. Это позволило бывшим странам советского блока присоединиться к ключевыи институтам Запада, что разозлило элиты в Москве. Но при этом, немецкая промышленность хотела наладить хорошие связи с Россией. И много немецких политиков инстинктивно отдают предпочтение разрядке в отношениях с Москвой.

Когда Россия в 2008 году вторглась в Грузию, Меркель отказалась от жесткого ответа. Но в 2014-м, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Восток Украины, она начала рассматривать экспансионизм Путина как угрозу для Европы. Немецкий канцлер продвигала принятие и сохранение жестких санкций, несмотря на желание немецкого бизнеса и некоторых европейских стран.

«Особенно в вопросе России ее личность, знания, ее стратегический подход имел большое значение», - сказал Пертес.

Вероятно, что следующий немецкий канцлер будет продолжать этот стратегический подход, который сейчас считается основной политикой Берлина, отметил Шпек. Вопрос лишь в том, будет ли преемник Меркель таким же эффективным на изнурительных дипломатических встречах, которые были присущи десятилетию кризисов в Европе из-за России, долгов или миграции.

«За эти годы она получила особое мастерство в этих встречах на целую ночь», - отметил Шпек.