Генсекретарь НАТО впервые встретится с главой МИД России
16:46, 03 февраля 2015Мир
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым впервые с тех пор, как вступил в должность 1 октября.
REUTERS
Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что Йенс Столтенберг и Сергей Лавров проведут переговоры во время трехдневной конференции по безопасности в Мюнхене, которая начнется 6 февраля, сообщает радио "Свобода".
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Генсек НАТО также намерен провести двустороннюю встречу с президентом Украины Петром Порошенко во время конференции.
Отношения между Россией и НАТО обострились после аннексии Москвой украинского Крыма и из-за конфликта на Донбассе.
В последние недели ситуация на востоке Украины ухудшилась. По данным ООН, с апреля на востоке Украины погибли по меньшей мере 5358 человек.
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