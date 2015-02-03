Генсекретарь НАТО впервые встретится с главой МИД России

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что Йенс Столтенберг и Сергей Лавров проведут переговоры во время трехдневной конференции по безопасности в Мюнхене, которая начнется 6 февраля, сообщает радио "Свобода".

Читайте такжеСтолтенберг ответил Путину о "натовском легионе": иностранные войска в Украине есть, но они российские

Генсек НАТО также намерен провести двустороннюю встречу с президентом Украины Петром Порошенко во время конференции.

Отношения между Россией и НАТО обострились после аннексии Москвой украинского Крыма и из-за конфликта на Донбассе.

В последние недели ситуация на востоке Украины ухудшилась. По данным ООН, с апреля на востоке Украины погибли по меньшей мере 5358 человек.