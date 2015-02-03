Муж обвиненной в госизмене россиянки отказался свидетельствовать по ее делу

То же, по его словам, намерена сделать и сестра Светланы, передает Русская служба Би-би-си.

"Я воспользовался 51-й статьей Конституции, которая дает мне право не свидетельствовать в отношении своего близкого человека, то есть в отношении своей жены. Я не стал ничего говорить, не стал подписывать протокол, потому что в протоколе было сказано, что я подписываю как свидетель - а я не хочу вообще проходить по делу как свидетель", - сказал Анатолий Горлов во вторник после посещения отдела ФСБ в городе Вязьме.

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По словам Горлова, так же намерена поступить и сестра Светланы, Наталья Горлова, которой ФСБ предписало явиться на допрос днем во вторник. "Мы эту тему обсуждали, она тоже, скорее всего, именно так и поступит", - сказал Горлов.

Под петицией в защиту Светланы Давыдовой с призывом к президенту России Владимиру Путину отпустить ее, кормящую мать, из-под ареста, подписались десятки тысяч человек.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле знают о деле Давыдовой, и президент рассмотрит петицию, как только она к нему поступит.

Анатолий Горлов благодарит за это общественность и прессу.

"Я связываю надежды исключительно с гражданским обществом, со средствами массовой информации, хочу сказать им спасибо, потому что если это (освобождение из-под ареста) и будет возможно, то только благодаря именно такой вот общественной поддержке", - сказал Горлов.

Ранее новые адвокаты Давыдовой Сергей Бадамшин и Иван Павлов обжаловали решение суда от 22 января о ее аресте.

Ранее Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Давыдовой на один месяц и 25 суток, до 19 марта.

Дата рассмотрения судом ходатайства и жалобы пока не известна.

Давыдовой, которая с мужем воспитывает семерых детей, грозит до 20 лет лишения свободы за звонок в посольство Украины с сообщением о предполагаемой отправке российских военных в Донбасс.