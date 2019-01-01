Во Франции посетители аттракциона застряли на высоте 60 метров (видео)

Людей пытались снять с неисправного аттракциона при помощи пожарной лестницы, однако в итоге пришлось вызывать вертолет.

Д ля спасения людей пришлось вызывать вертолет / FRANCE-BLEU ARMORIQUE

Во Франции посетители неисправного аттракциона застряли на высоте 60 метров.

Об этом сообщает радиостанция France Info.

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Инцидент произошел в городе Ренн за пару часов до Нового года. Восемь застрявших человек пытались снять с помощью лестницы, но пришлось привлекать вертолет.

Аттракцион Bomber Max, состоящий из двух вращающихся гондол вышел из строя около 21.30. Спасательная операция началась через полтора часа, когда прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров.

Предполагалось, что заблокированные посетители, среди которых были несколько детей, самостоятельно преодолеют более 20 метров, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу лестницы.

Маневр оказался невыполнимым, и спасатели приняли решение эвакуировать участников инцидента на вертолете.