Во Франции посетители аттракциона застряли на высоте 60 метров (видео)
Во Франции посетители неисправного аттракциона застряли на высоте 60 метров.
Об этом сообщает радиостанция France Info.
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Инцидент произошел в городе Ренн за пару часов до Нового года. Восемь застрявших человек пытались снять с помощью лестницы, но пришлось привлекать вертолет.
Аттракцион Bomber Max, состоящий из двух вращающихся гондол вышел из строя около 21.30. Спасательная операция началась через полтора часа, когда прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров.
Предполагалось, что заблокированные посетители, среди которых были несколько детей, самостоятельно преодолеют более 20 метров, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу лестницы.
Маневр оказался невыполнимым, и спасатели приняли решение эвакуировать участников инцидента на вертолете.
L'opération vient de débuter. L'échelle des pompiers fait environ 30 mètres, les occupants de la nacelle vont donc devoir descendre un peu plus de 20 mètres en rappel assuré par les pompiers du GRIMP pic.twitter.com/1LQZT4rowa— FB Armorique (@bleuarmorique) December 31, 2018