Добро пожаловать в мир: ЮНИСЕФ показал фото первых младенцев, родившихся в новом году

Мальчик и девочка родились в Фиджи.

Детский Фонд Организации Объединенных Наций показал фото одних из первых младенцев, родившихся в новом году.

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Фотографии опубликованы на странице организации в Twitter.

«Это мальчик и девочка, родившиеся 1 января в 12:00 в поддерживаемой ЮНИСЕФ больнице в Суве, Фиджи», - говорится в сообщении.