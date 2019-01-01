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Добро пожаловать в мир: ЮНИСЕФ показал фото первых младенцев, родившихся в новом году

01:51, 01 января 2019
Мир
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Мальчик и девочка родились в больнице в Суве, Фиджи / фото ЮНИСЕФ

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Фотографии опубликованы на странице организации в Twitter.

«Это мальчик и девочка, родившиеся 1 января в 12:00 в поддерживаемой ЮНИСЕФ больнице в Суве, Фиджи», - говорится в сообщении.

фото ЮНИСЕФ
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Теги: #дети#ЮНИСЕФ