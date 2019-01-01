Добро пожаловать в мир: ЮНИСЕФ показал фото первых младенцев, родившихся в новом году
01:51, 01 января 2019Мир
122 0
Мальчик и девочка родились в Фиджи.
Мальчик и девочка родились в больнице в Суве, Фиджи / фото ЮНИСЕФ
Детский Фонд Организации Объединенных Наций показал фото одних из первых младенцев, родившихся в новом году.
Читайте такжеВ США родился малыш-"богатырь" (видео)
Фотографии опубликованы на странице организации в Twitter.
«Это мальчик и девочка, родившиеся 1 января в 12:00 в поддерживаемой ЮНИСЕФ больнице в Суве, Фиджи», - говорится в сообщении.
фото ЮНИСЕФ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter