70% россиян считают, что РФ должна продолжать свою «политику» в Украине - опрос

Об этом свидетельствует опроса российского Левада-Центра, результатами которого располагает УНИАН.

Отвечая на вопрос, как должна действовать Россия в ответ на санкции Запада, 69% респондентов указали – «продолжать свою политику, невзирая на санкции», 21% - «искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций», 11% - затруднились с ответом.

При этом 34% опрошенных признали, что санкции Запада по отношению к РФ создали проблемы для их семей, 57% респондентов отметили, что санкции не создали для них проблем. 9% - затруднились с ответом.

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В то же время, 47% отмечают, что в будущем санкции могут создать для них проблемы, противоположного мнения придерживаются 43%, затруднились с ответом – 10%.

«С осени 2014 г. в два раза выросла доля тех россиян, для которых, по их мнению, санкции западных стран создали серьезные проблемы. С 26% в сентябре до 47% в январе выросло число респондентов, беспокоящихся о том, что санкции могут создать для них проблемы в будущем. Несмотря на нарастание тревоги среди населения по поводу роста цен, экономического кризиса и санкций, сохраняется сильнейшая поддержка власти большей частью россиян. 69% опрошенных считают, что руководство России должно продолжать свою политику, невзирая на санкции. Только каждый пятый выступает за поиск компромиссных решений, позволяющих избежать санкций», - констатируют социологи.

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Также 34% опрошенных считают, что руководству РФ в ответ на санкции Запада за политику в отношении Украины нужно «ввести ответные жесткие санкции против этих стран», 32% - «укреплять экономические и военные связи со странами Ближнего Востока, Китаем, Индией», 32% - «игнорировать эти действия и продолжать вести прежнюю внутреннюю и внешнюю политику», 18% - «увеличить военный бюджет, направить дополнительные средства на укрепление обороноспособности страны», 10% - «пытаться искать компромисс, пересмотреть свое отношение к вопросу присоединения Крыма, поддержки ополченцев в Донбассе», 5% - «отказаться выплачивать внешние долги». 10% затруднились с ответом.

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Опрос проведен 23-26 января 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Как сообщалось, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Ранее УНИАН также сообщал, что несмотря на всеобщее одобрение аннексии Крыма, большинство россиян не готово поддержать регион материально.