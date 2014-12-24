Опрос: Россияне не готовы платить за Крым из собственного кармана

Несмотря на всеобщее одобрение аннексии Крыма, большинство россиян не готово поддержать регион материально. Таковы результаты репрезентативного опросаDW-Trend, проведенного в декабре 2014 года. 67 процентов участников исследования заявили, что не согласны отказаться от части своих доходов ради увеличения экономической поддержи Крыма.

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Социологическое исследование было проведено киевским отделением Института изучения общественного мнения IFAK по заказу медиакомпании DW. В рамках исследования, проведенного по телефону, были опрошены 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в российских городах с населением более 50 тысяч.