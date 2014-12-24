Опрос: Россияне не готовы платить за Крым из собственного кармана
Репрезентативный опрос показал, что большинство жителей России не готовы финансировать Крым из собственного кармана.
Несмотря на всеобщее одобрение аннексии Крыма, большинство россиян не готово поддержать регион материально. Таковы результаты репрезентативного опросаDW-Trend, проведенного в декабре 2014 года. 67 процентов участников исследования заявили, что не согласны отказаться от части своих доходов ради увеличения экономической поддержи Крыма.
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Социологическое исследование было проведено киевским отделением Института изучения общественного мнения IFAK по заказу медиакомпании DW. В рамках исследования, проведенного по телефону, были опрошены 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в российских городах с населением более 50 тысяч.