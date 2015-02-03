Лукашенко посетит Грузию

Об этом заявил министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц на заседании белорусско-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 2 февраля, пишет Радио Свобода.

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило визит Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко: Некоторые умники считают Беларусь частью "русского мира" - забудьте (видео)Лукашенко посетит Тбилиси на фоне противоречий в отношениях с Москвой в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс), куда входят Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения.

В прошлом месяце Лукашенко отметил, что его странаможет выйти из ЕврАзЭС. Президент Белоруссии также пообещал улучшить напряженные отношения с Западом и настаивал, что Россия не должна препятствовать таким усилиям.