Коалиция по борьбе с ИГИЛ обнародовала обновленные данные о жертвах среди мирного населения

С 2014 года почти восемь миллионов жителей Ирака и Сирии были освобождены из-под контроля "Исламского государства".

В результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции по группировке "Исламское государство" с 2014 года было убито более тысячи мирных жителей Ирака и Сирии.

В ежемесячном отчете о жертвах среди гражданского населения коалиция подтвердила гибель 1139 гражданских лиц в ходе авиаударов, проведенных с начала операции "Непоколебимая решимость", передает Голос Америки.

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"В целом коалиция нанесла 31406 ударов в период с августа 2014 по конец ноября 2018 года. За этот период, по имеющейся информации, по меньшей мере тысяча сто тридцать девять гражданских лиц были случайно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость"", - говорится в докладе.

При этом в документе отмечается, что за этот период почти восемь миллионов жителей Ирака и Сирии были освобождены из-под контроля "Исламского государства".

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Вскоре после этого Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.