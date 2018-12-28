В Кремле анонсировали второй раунд газовых переговоров Путина и Лукашенко

25 декабря Путин и Лукашенко обсудили цены на газ и работу белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра.

В Кремле анонсировали на 29 декабря в Москве второй раунд газовых переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра по договоренности двух президентов с рабочим визитом в Москву приедет президент Белоруссии Лукашенко. И завтра же состоятся переговоры Путина и Лукашенко, будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая была днями ранее в Москве», - сказал Песков.

По его словам, президенты двух стран после встречи в Кремле поручили создать рабочую группу. «Мы надеемся, что к моменту встречи двух президентов уже эта группа будет сформирована межведомственная. И президенты в продолжение разговора, который был начат ранее, смогут уже определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать», - сказал Песков.

«Президенты продолжат говорить о том, как быть с договором 1999 года (договор о создании Союзного государства). Президенты получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор по запросам наших белорусских товарищей по различным финансовым темам. Позиции абсолютно понятны и последовательны. Есть много вопросов, которые нужно и можно обсуждать. А главное, что очень много вопросов могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с высшего уровня может быть спущена ориентирования, в какую сторону работать в этой рабочей группе», - добавил Песков.

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На вопрос, означает ли это, что главными темами встречи станут обсуждение договора и итогового маневра, Песков ответил: «В том числе, так».

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Путин и Лукашенко в Москве обсудили изменения в сфере налогообложения и нефтегазового сектора, в частности, цены на газ, работу белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра.

Тогда первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова компенсировать потери Беларуси от налогового маневра, предоставляя субсидии белорусским НПЗ, но зато хочет видеть встречные шаги Минска с более широкой интеграции в рамках Союзного государства, включая движение к единой валюте и унификации налогового и бюджетного законодательства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Москва готова углублять интеграцию с Минском, в частности, в вопросах создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.