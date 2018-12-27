Двое людей пострадали в результате взрыва около церкви в Афинах

В результате взрыва ранен охранник храма и полицейский.

Утром 27 декабря, около 7:10 по местному времени (совпадает с киевским) перед одной из церквей в центре Афин произошел взрыв самодельного устройства.

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В результате взрыва ранен охранник храма и полицейский, сообщили правоохранители, передает радио Свобода. Полицейский был госпитализирован с незначительными травмами лица и рук после того, как пошел осмотреть «подозрительный» пакет на просьбу охранника.

Ответственности за нападение пока никто на себя не взял.

Как сообщал УНИАН, 10 дней назад самодельная бамба взорвалась возле штаб-квартиры медиагруппы «Скай» в пригороде Афин, причинив значительный ущерб.