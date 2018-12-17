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В Афинах возле здания телеканала произошел взрыв

09:44, 17 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Отмечается, что инцидент произошел в 4.35 по киевскому времени. При этом за 45 минут до произошедшего по телефону поступило предупреждение об угрозе взрыва, после чего правоохранительные органы оцепили район. В результате никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва начиненной взрывчаткой машины в сирийском Африне погибли семь человек.

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Теги: #Греция#взрыв#Афины