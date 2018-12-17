В Афинах возле здания телеканала произошел взрыв
09:44, 17 декабря 2018Мир
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В результате никто не пострадал.
Иллюстрация / REUTERS
В Афинах в ночь на 17 декабря произошел взрыв у здания телеканала Skai TV.
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Отмечается, что инцидент произошел в 4.35 по киевскому времени. При этом за 45 минут до произошедшего по телефону поступило предупреждение об угрозе взрыва, после чего правоохранительные органы оцепили район. В результате никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва начиненной взрывчаткой машины в сирийском Африне погибли семь человек.
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