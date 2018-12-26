В России украинец получил восемь лет тюрьмы за "шпионаж и контрабанду"

Суд счел доказанным, что осужденный купил детали двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29 для отправки в Украину и собирал секретную документацию.

Нижегородский областной суд приговорил украинского адвоката Игоря Кияшко к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования.

Об этом сообщает "Коммерсант". Суд счел доказанным, что осужденный купил детали двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29 для отправки в Украину и собирал секретную документацию по установке зенитного ракетного комплекса С-400 по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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"Сбор секретной информации по ЗРК Игорь Кияшко не признавал, однако не отрицал своих намерений передать Службе безопасности Украины детали самолетных двигателей", - сказано в сообщении. Адвокат Кияшко Алексей Матасов сказал, что считает приговор достаточно мягким и не намерен его обжаловать.

Ранее сообщалось, что в России суд взыскал 1 млн рублей с незаконно осужденного украинца Николая Карпюка в качестве компенсации родственникам солдат, погибших в бою в Грозном.