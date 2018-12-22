Полиция Парижа применила водометы для разгона демонстрантов

Грузовики с водометами и шеренги полицейских оттесняют демонстрантов с улицы.

Полиция вступила в схватку с несколькими сотнями «желтых жилетов», собравшихся на Елисейских полях в Париже.

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К концу дня участники протестов решили все-таки прорваться к президентскому дворцу, после чего был применен слезоточивый газ, передает kommersant. Грузовики с водометами и шеренги полицейских оттесняют демонстрантов с улицы.

Обстановка в Париже накаляется. По данным Europe1, к протестам в столице присоединились уже около 2 тыс. человек. Были задержаны более 140 участников акций.

Столкновения с демонстрантами произошли также в Бордо и Нанте. К «желтым жилетам», попытавшимся заблокировать дороги между Францией и Испанией, присоединились сторонники независимости Каталонии.